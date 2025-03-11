NASDAQ, Dow Jones ve S&P 500 Geriledi

ABD borsa endeksleri, ticaret savaşlarının ekonomiye etkileri konusundaki endişeler ve Tesla hisselerinde yaşanan sert satış dalgası nedeniyle güçlü bir düşüş kaydetti. Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın hisseleri bir günde yüzde 15'ten fazla değer kaybederken, teknoloji ağırlı NASDAQ endeksi yüzde 4 düşerek son bir ayda yüzde 11’in üzerinde kayıp verdi.

Dow Jones endeksi yaklaşık 900 puan gerileyerek yüzde 2,08 kayıpla 41.912,35 puana inerken, S&P 500 endeksi yüzde 2,75 düşüşle 5.611,71 seviyesine geriledi.

VIX Endeksi Tedirginliği Gözler Önüne Serdi

Piyasalardaki dalgalanmanın bir göstergesi olan "Korku Endeksi" olarak bilinen VIX, saat 23.30 itibariyle yüzde 15 civarında artış göstererek yatırımcılardaki tedirginliği ortaya koydu. Riskli varlıklardan kaçış, kripto para piyasasını da etkiledi. Bitcoin, yüzde 5 oranında gerileyerek 80 bin doların altına düştü ve Kasım ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Tahvil Piyasası ve Dolar Endeksi

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,22'ye düşerken, dolar endeksi yüzde 0,10 yükselerek 103,9 seviyesine ulaştı. Piyasalardaki bu hareketlilik, güvenli liman olarak görülen ABD tahvillerine olan talebin arttığını gösteriyor.

Trump: "Geçiş Dönemi Yaşanıyor"

Donald Trump, Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin etkileri hakkında konuşurken, resesyon ihtimalini doğrudan reddetmekten kaçındı. "Şu anda bir geçiş dönemi var çünkü yaptığımız şey çok büyük. Amerika'ya zenginliği geri getiriyoruz. Bu, çok önemli bir şey. Her zaman biraz zaman alan dönemler vardır" ifadelerini kullandı.

Enflasyon üzerindeki olası etkileri hakkında ise Trump, tarifelerin fiyatları artırabileceğini kabul etti ancak faiz oranlarının düştüğünü belirterek bunun dengeleyici bir unsur olduğuna dikkat çekti.

Gümrük Vergileri ve Piyasalara Olası Etkileri

Trump yönetiminin çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmesi bekleniyor. Söz konusu düzenlemenin 12 Mart'ta yürülüğe gireceği ve piyasalardaki oynaklığın devam etmesine neden olabileceği belirtiliyor.

Ekonomistler, ticaret politikalarının uzun vadeli etkilerinin belirsizliğini koruduğuna dikkat çekerek, borsa ve kripto para piyasalarında dalgalanmanın sürebileceğini öngörüyor.