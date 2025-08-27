A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu son maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek grup aşamasında 3'te 3 ile lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda üçte üç yaptı. Milliler, E Grubu’ndaki son maçında Kanada’yı 3-0 mağlup etti ve grubu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.



Ay-yıldızlılar, son 16 turunda ise 1 Eylül Pazartesi günü Bangkok'ta D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Slovenya ile karşılaşacak. Müsabakanın saat FIVB tarafından daha sonra açıklanacak.



Salon: Nakhon Ratchasima

Hakemler: Sonja Simonovska (Karadağ), Francisco Denny Lassi Cespedes (Dominik Cum.)

Türkiye: Ebrar, Zehra, Vargas, Yaprak, Eda, Cansu, Gizem (L) (Hande, Aslı, Elif, İlkin, Eylül)

Kanada: Pelland, Mitrovic, Thokbuom, Howe, Guezen, Maglio, Jost (L) (Andrews, Fayad, Baker, Savard, Borowsk, Murmann)

Setler: 25-21, 27-25, 25-13

Süre: 90 dakika