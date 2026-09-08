Kılıçdaroğlu, Euronews’e verdiği röportajda CHP’nin gündemindeki gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı. Görüşmede Ekrem İmamoğlu’nun hukuki durumu da gündeme geldi.

İmamoğlu’nun “siyasi tutuklu” olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, bu tanımlamaya katılmadığını belirtti. İmamoğlu’nun siyasi görüşleri nedeniyle cezaevinde olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı ile hakkında yürütülen hukuki süreçlerin ayrı değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, bir kişinin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından hakkında açılan davaların doğrudan “siyasi dava” şeklinde nitelendirilmesinin doğru olmayacağını savundu.

CHP KURULTAYINDA ADAYLIK MESAJI

Kılıçdaroğlu, CHP’nin yaklaşan kurultayında yeniden genel başkanlığa aday olup olmayacağı sorusuna da yanıt verdi.

Genel başkanlık konusunda bugüne kadar kendisinin doğrudan adaylık açıklaması yapmadığını belirten Kılıçdaroğlu, kararın esas olarak CHP delegelerinin iradesine bağlı olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, delegelerin kendisini yeniden genel başkan olarak görmek istemesi halinde adaylık konusunda bu talebi reddetmesinin söz konusu olmayacağını ifade ederek kurultay için adaylık kapısını açık bıraktı.

“MUHALEFET İŞBİRLİĞİ YAPMALI”

Kılıçdaroğlu, muhalefetin olası cumhurbaşkanlığı seçimindeki stratejisine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Seçimin kazanılması için muhalefet partilerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, yüzde 51’lik oy oranına ulaşmanın ancak geniş kapsamlı bir işbirliğiyle mümkün olabileceğini savundu.

Kılıçdaroğlu, muhalefetin seçim sürecinde ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekerek, iktidar değişikliği hedefleyen partilerin işbirliği seçeneğini değerlendirmesi gerektiğini söyledi.