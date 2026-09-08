Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Çavuşoğlu Modeli' adıyla Türkiye'ye örnek olan Beslenme Desteği Projesi, yeni eğitim öğretim yılında da dar gelirli ailelerin imdadına yetişiyor. Başkan Çavuşoğlu, ilk ders zili öncesi ihtiyaç sahibi aileleri, çocuklarının sağlıklı gelişimi için projeye başvurmaya davet etti.

'Çavuşoğlu Modeli' ile Türkiye'ye örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Beslenme Desteği Projesi, yeni eğitim-öğretim yılında da binlerce öğrenciye ulaşacak. Denizli genelindeki ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıfların yanında bu yıl ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin de dahil edildiği beslenme yardımına ilgi çığ gibi büyürken, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, ilk ders zilinin çalmasına sayılı günler kala henüz başvuru yapmamış ihtiyaç sahibi aileleri projeye kayıt olmaya davet etti. Yıl boyu açık kalacak müracaatlar; www.denizli.bel.tr adresindeki 'Başvurular' sekmesi veya https://apps.denizli.bel.tr/okulbeslenmeyardimibasvuru/ adresi üzerinden online olarak alınıyor. Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde destekten faydalanan ve hak sahipliği süren öğrencilerin yeniden başvuru yapmasına gerek bulunmadığı kaydedildi.

Aile bütçesine destek, geleceğe yatırım

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, proje ile hem ailelerin ekonomik yükünü hafiflettiklerini hem de çocukların geleceğine yatırım yaptıklarını işaret etti. Dar gelirli tüm aileleri beslenme desteğine başvurmaya davet eden Başkan Çavuşoğlu, 'Giderek artan hayat pahalılığının halkımız üzerinde oluşturduğu ekonomik yükün farkındayız. Amacımız bu zor günlerde bütçenize nefes aldırmak, omuzlarınızdaki yükü hafifletmek ve hiçbir çocuğumuzun okulda beslenme sıkıntısı çekmemesini sağlamaktır. Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.