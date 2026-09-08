Pusula Portföy’de 115 milyar TL’lik fon neden 8 milyar TL’nin altına düştü?

Beş zincir marketten alınan domateslerde 15 yıl önce yasaklanan pestisit çıktı

Borsada milyonlar havada uçuştu: İşte en dikkat çeken hisse işlemleri

Onur Yüksek Teknoloji ve MHR GYO’ya bedelsiz sermaye artırım onayı

Ruhi Çenet’in Hasidik Yahudiler belgeseli ABD’de tartışma başlattı: “Vergilerimiz nereye gidiyor?”

Bunlar da ilginizi çekebilir

Fenerbahçe - Roma maçında VAR'da Alman Cesar Soto Grado, AVAR'da da Valentin Gomez görev alacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında İtalyan ekibi Roma ile sahasında karşılaşacak. Söz konusu müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Maçın dördüncü hakemi Juan Martnez Munuera olacak.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.