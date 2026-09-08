Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçiminin üçüncü tur oylaması tamamlandı.

Üçüncü tur sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alırken, CHP ve Yeni Parti'nin ortak adayı 19 oyda kaldı. Oylamada geçersiz oy çıkmadı. Üsküdar Belediye Meclisi'nde 21 CHP/Yeni Parti, 21 de Cumhur İttifakı üyesi bulunmasına rağmen, üçüncü turda Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'in 23 oy alması dikkat çekti. Sonuçlara göre, CHP/Yeni Parti grubundan iki meclis üyesinin Cumhur İttifakı adayına oy verdiği değerlendirildi.

Başkanvekili seçiminin dördüncü turunda ise en fazla oyu alan aday Üsküdar Belediye Başkanvekili olarak seçilecek.