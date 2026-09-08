Kartal Belediyesi, sporu 7'den 70'e tüm Kartallıların günlük yaşamının bir parçası haline getirmek amacıyla düzenlediği ücretsiz tenis eğitimlerine Karlıktepe 19 Mayıs Spor Parkı'nda aralıksız devam ediyor. Parkın içinde yer alan kortlarda 18-60 yaş aralığındaki vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen antrenmanlar, renkli görüntülere sahne olurken sporseverlerden de yoğun ilgi görüyor.

Her yıl Nisan ayında kapılarını açan ve Kasım ayına kadar sporseverleri ağırlayan tenis eğitimleri, sezon boyunca 7 ayrı dönem halinde gerçekleştiriliyor. Bir ay süren her bir dönemde toplam 36 Kartallı, tenis kortlarında raket sallama heyecanı yaşarken, katılımcılar bir dönem içerisinde aldıkları toplam 8 dersle tenisin temel tekniklerini, doğru duruş ve vuruş disiplinlerini öğrenme fırsatı buluyor.

Karlıktepe'de 2026 sezonunun 6'ncı dönem heyecanı yaşanıyor

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen dersler, sahadaki verimliliği ve iletişimi en üst seviyede tutmak amacıyla 6 kişilik butik gruplar halinde yürütülüyor.

Günün yorgunluğunu kortta atmak isteyen Kartallılar için eğitim programı dönemlere göre 17.00-20.00 veya 18.00-21.00 saatleri arasında düzenleniyor.

Küçük gruplar sayesinde eğitmenlerin her bir katılımcıyla yakından ilgilendiği antrenmanlarda, sporseverler hem tenisin inceliklerini öğreniyor hem de keyifli bir eğitim süreci geçiriyor.

Eylül ayının gelmesiyle birlikte 2026 sezonunun 6'ncı dönem eğitimleri tüm hızıyla devam ederken, Karlıktepe 19 Mayıs Spor Parkı'nın tenis kortlarını dolduran Kartallılar, bir yandan açık havada spor yapmanın tadını çıkarıyor bir yandan da kendilerini tenis branşında geliştirme imkânı yakalıyor.

4 yılda binden fazla Kartallı kortlarda buluştu

Kartal Belediyesi tarafından 4 yıldır kesintisiz bir şekilde sürdürülen ve kentin gelenekselleşen spor faaliyetlerinden biri haline gelen tenis eğitimlerinden bugüne kadar binden fazla vatandaş faydalandı.

Farklı yaş ve meslek gruplarından Kartallıları aynı kortta, aynı heyecanla bir araya getiren eğitimlerle; vatandaşların fiziksel aktivite alışkanlığı kazanması, sağlıklı bir yaşam sürmesi ve kaliteli spor imkânlarına zahmetsizce erişebilmesi hedefleniyor.

Sağlıklı, hareketli ve dinamik bir kent yaşamını teşvik etmek amacıyla yıl boyunca farklı branşlarda organizasyonlara imza atan Kartal Belediyesi, tenis eğitimleriyle de Karlıktepe 19 Mayıs Spor Parkı'nda sporseverlerin buluşma noktası olmaya devam ediyor.