Depremin vurduğu Hatay’da asrın felaketinin üzerinden geçen süre zarfıyla yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremde evleri yıkılan ve konteyner kentte yaşayan Hicran ve Kadir Özkan çifti, 2. kez anne ve baba oldu. Özkan çifti, 5 kız torundan sonra aileye erkek evlat vermenin mutluluğunu yaşadı. 7 kardeşi bulunan Kadir Özkan, ailede dünyaya gelen 5 kız evladın ardından doğan ve Nehsan ismini verdiği erkek evladı için kurban kestirerek davul, zurna çaldırdı. Renkli görüntülerin oluştuğu konteyner kentte yaşananlar insanlara bir nebzede olsa acılarını unutturdu.



“7 kardeşiz, ilk erkek evladımız”

Kadir Özkan, asrın felaketinin ardından baba olmanın heyecanını yaşadığını belirterek “Depremin ardından erkek evladım oldu, kutluyoruz. Çok mutluyuz, 2. çocuğum. Ailemizde tek erkek evlat, çok mutluyuz. 7 kardeşiz, ilk erkek evladımız. İsmi Nehsan oldu. Çok mutluyum, tek erkek evladımız olduğu için davul ve zurna çaldırdık. Babamın evlatlarının ardından ailemizde 15 yıl sonra gelen ilk erkek evlat oldu. Daha önce 5 kız torun vardı, bu erkek torun” dedi.