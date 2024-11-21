Aysberg Basın Yayın tarafından organize edilen, jürisinde UND, UTİKAD, AND, TÜRKLİM, DTD gibi lojistik meslek derneklerinin başkanları, ulusal ve sektörel basın kuruluşlarının yöneticileri bulunan Atlas Lojistik Ödülleri 2024 yarışmasının ödül töreni 21 Kasım 2024 Perşembe günü EKO MMI Fuarcılık sponsorluğunda ve Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Başlangıcından itibaren kesintisiz olarak yoluna devam eden ve bu yıl 15. yaşını kutlayan lojistik sektörünün en saygın ödül organizasyonu Atlas’a lojistik sektörü yine büyük ilgi gösterdi.





103 seçkin adayın yarıştığı organizasyonda 25 firma ve lojistik sektör yöneticisi ödüllerine kavuştu.



Ödül töreninde ayrıca üretim, iç ve dış ticaret faaliyetleri ile taşımacılık ve lojistik endüstrisine yarattığı iş potansiyeli sayesinde katkıda bulunan 5 firmaya da, lojistik sektörünün teşekkürü olarak ‘Lojistiğe Katkı Ödülü’ verildi.



Jürinin oy birliği ile belirlediği “Lojistiğe Katkı Özel Ödülü” de Türk taşımacılık ve lojistik endüstrisini dünya çapında başarıyla temsil eden Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu (FIATA) Başkanı Turgut Erkeskin’e lojistik sektörünü temsilen UND Başkanı Şerafettin Aras tarafından takdim edildi.



Ödül töreninde bir konuşma yaparak; lojistik sektörünün zorlu koşullardaki mücadelesine ve başarılarına dikkat çeken Atlas Lojistik Ödülleri Organizasyon Komitesi Başkanı İlker Altun, “Ödülü en çok hak eden sektörün mensuplarını daha görünür kılmak, güzide şirketlerimiz ile birbirinden değerli yönetici ve çalışanlarını ödüllendirmek de bizim için neredeyse bir görevdir.” dedi.

Altun konuşmasına şöyle devam etti: “Tam bir görev bilinci ile çalıştığımız yarışmaya bu yıl 103 başvuru yapıldı. 4 kategoride gerçekleşen yarışmanın jürisi; sonuçlarının kesinleşmesi jüri onayına bağlı olan online oylama ile sonuçları sadece jüri oyları ile belirlenen projelerin seçiminde oldukça zorlandı.



Atlas Lojistik Ödülleri Yarışması, artan bir ilgi ve itibara sahiptir. Bunu başvurular, sosyal medya çalışmaları, takip ve sorgulamadan anlıyoruz. Biz de bu ilgi ve güvene eksiksiz bir şekilde karşılık vermek için oldukça saygın bir jüri ile çalışıyoruz.”



Altun konuşmasının sonunda; “Jürimiz, bu yıl UND ve UTİKAD’ın yanı sıra ilk kez aramıza katılan Türkiye Limancılar Birliği, Ağır Nakliyeciler Derneği ve Demiryolu Taşımacıları Derneği’nin saygıdeğer başkanları ile daha güçlü bir hale geldi. Jüri üyelerimiz olan tüm başkanlarımıza ve sivil toplum örgütü temsilcilerimize; vakit ayırdıkları, yarışmamızın kalitesine, güvenilirliğine ve gerçekleşmesine katkıda bulundukları için teşekkür ediyorum.



Ayrıca tüm katılımcıları kutluyor, biraz sonra ödülüne kavuşacak olanları ayrıca tebrik ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.



İlker Altun'un konuşmasının ardından aynı zamanda Atlas Lojistik Ödülleri Jürisinde de yer alan FIATA Başkanı Turgut Erkeskin, UND Başkanı Şerafettin Aras ve UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin de lojistik sektörü ve Atlas Lojistik Ödülleri‘yle ilgili görüşlerini dile getirdikleri birer konuşma yaparak törene katılan sektör temsilcilerine hitap ettiler.



2024 Atlas Lojistik Ödülleri Yarışmasında Toplam 31 Ödül Sahipleriyle Buluştu



--Ulaştırma belgesine dayalı hizmetler dalında 4 kategoride değerlendirme oldu. Aynı kategoride her firmaya yalnızca bir ödül verilen yarışmanın belgeye dayalı hizmetlere ilişkin ödül değerlendirme sonuçları şöyle gerçekleşti:

Yurtiçi Lojistik İşletmecileri (L1): DİNÇER LOGISTICS

Uluslararası Lojistik İşletmecileri (L2): ARC LOJİSTİK

Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörleri (TİO): FEVZİ GANDUR LOJİSTİK

Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri (TİO): LOGİTRANS LOJİSTİK



--Ulaştırma Bakanlığı yetki belgeleri dışında oda, dernek, birlik gibi üyeliklere göre yapılan başvurularda şu sonuçlar elde edildi:

Liman İşletmecileri: MERSİN ULUSLARARASI LİMAN İŞLETMELERİ

Demiryolu Taşıması Firmaları (Forwarder): TALAY LOJİSTİK

Demiryolu Taşıması Firmaları (Operatörler): MEDLOG LOJİSTİK

Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Forwarder): ORİGİN LOJİSTİK

Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Gemi Sahipleri): OMSAN LOGISTICS

Uluslararası Hava Taşıma Firmaları (Forwarder): ARKAS LOJİSTİK

Uluslararası Hava Taşıma Firmaları (Havayolu Taşıyıcısı): TURKISH CARGO



--Yarışmada, jüri üyelerinin seçimine bağlı şekilde sonuçlanan Lojistik Proje Ödülleri dalında ise 7 proje ödüle değer bulundu:

“Eski Brandalar Çocuklar İçin Okul Çantasına Dönüşüyor!” projesi ile UND KADIN ÇALIŞMA GRUBU

“Mobil Takip Sistemi - MT20” Projesi ile SEYİR MOBİL

“Line Assist (Yapay Zeka) & Medkon Portal (B2B)” Projesi ile MEDKON

“Adana Havalimanı'nın Çukurova Havalimanı'na Taşınması” Projesi ile ARKAS LOJİSTİK

“Atık Lastikleri Çevre Dostu Yöntemlerle Sürdürülebilir Malzemelere Dönüştürme” Projesi ile MNG KARGO

“Mardaş Limanı 3 Adet STS Vinç Montajı” Projesi ile HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ

“Özbekistan- Talimarjan Enerji Santrali” Projesi ile ÖZNAKLİYAT



--Aday belirleme ve oylama işlemleri https://www.lojistikodulleri.com/ web sitesi kullanıcıları tarafından yapılan online yarışmada ise elde edilen sonuçlar jüri tarafından tescil edildi. 7 kategoride 13’ü şirket ve 37’si lojistik yöneticisi toplam 50 adayın yarıştığı online yarışmada, lojistik sektörünün ‘En Beğenilen’leri yine lojistik sektörünün tüm kesimlerinden gelen 12 bin 925 oyla belirlendi.



En Beğenilen Lojistik Şirketi: FERHAT GRUP LOJİSTİK

En Beğenilen Karayolu Lojistik Yöneticisi: MUSTAFA İMRAK

En Beğenilen Depo Yöneticisi: FERYA ÇİÇEK

En Beğenilen Proje Taşıması Yöneticisi: ŞAZİYE KALKAN

En Beğenilen Denizyolu Lojistik Yöneticisi: SEMA BAŞ

En Beğenilen Havayolu Lojistik Yöneticisi: ZEKİ KEREM DİRİ

En Beğenilen Demiryolu Lojistik Yöneticisi: TUĞBERK TÜRKEN



--Bu yıl dokuzuncu kez verilen "Lojistiğe Katkı Ödülü"nü kazanan şirketler şunlar:

BALPARMAK

ECZACIBAŞI VİTRA

İNOKSAN

ORKA HOLDİNG

TÜRK YTONG