Yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre araçlarında standart dışı plaka kullandığı tespit edilen sürücülere ilk ihlalde 140 bin lira para cezası uygulanacağı ve ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacağı bildirildi. Aynı ihlalin yıl içinde tekrar edilmesi halinde ise cezanın 280 bin liraya kadar çıkabileceği ve ehliyete 60 gün süreyle el konulabileceği ifade edildi.

Bu cezalarla karşılaşmak istemeyen çok sayıda sürücü, plakalarını değiştirmek için Bursa Şoförler Odası’na başvurdu. Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşların saatlerce sıra beklediği görüldü.

Plakasını değiştirmek için sıraya giren bir vatandaş, yeni ve eski plakalar arasındaki farkın çok büyük olmadığını belirterek, “Yeni plakayla eski plaka arasında çok büyük bir fark yok. Yazıları biraz küçültmüşler, aralarındaki boşluğu azaltmışlar. Eskisinde mühür vardı ama barkod yoktu. Şimdi küçük farklar var” dedi.

Yoğunluğun farklı ilçelerden gelen sürücüler nedeniyle oluştuğunu söyleyen bir başka vatandaş ise, “Kestel’den gelen var, Gürsu’dan gelen var, Nilüfer’den gelen var. Ben Teleferik’ten geldim. Her ilçede bu işlemin yapılması lazım. İnsanlar Ramazan ayında saatlerce bekliyor” diyerek duruma tepki gösterdi.

Plaka değişimi için ödeme yaptığını belirten bir sürücü, “Notere 421 lira ödedik, buraya da 850 lira yatırdık. Toplamda yaklaşık 1.270 liraya mal oldu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Şoförler Odası’nda plaka değişim işlemlerinin 15.30’a kadar sürdüğü öğrenildi.