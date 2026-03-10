Klasik Otomobil Kulübü’nün İst. Park F1 Pisti’nde, düzenlediği “Dünya Kadınlar Günü” etkinliğinde; Samiye Cahid MORKAYA etabı geçildi. Hızlanma, fren ve slalom yarışmalarında, klasik otomobillerin direksiyonlarındaki kadınlar arasında kıyasıya rekabet ve kalıcı dostluk vardı. İst. Park’da renkli bir pazar günü geçirilirken, Didem Top-Erdem Top ekibinin birinciliği ile sonuçlanan yarışı, Zeynep Çetintaş-Eliz Sivridağ ikinci ve Tuğçe Akersoy- Derin Akersoy da üçüncü olarak tamamladılar.

17-20 Nisan tarihleri arasında ÇANAKKALE’de düzenlenecek BAHAR RALLİSİ ise, 2026 senesinin ilk ralli organizasyonu olacak. KLASİK OTOMOBİL KULÜBÜ’nün her sene düzenlediği 3 ralli organizasyonunun ikincisi ÇEŞME’de Haziran ayı içinde, üçüncüsü ise Ekim ayında İSTANBUL’da yapılacak.