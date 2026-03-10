Alman otomotiv sektöründeki kriz derinleşirken, Volkswagen’in 2025’teki net karı 12,4 milyar Euro’dan 6,9 milyar Euro’ya gerileyerek son 10 yılın en düşük seviyesine indi. Şirketin düşük kârının nedenleri arasında Porsche’deki yüksek giderler, ABD ile gümrük vergisi anlaşmazlıkları, jeopolitik riskler ve yeniden yapılanma maliyetleri öne çıkıyor.

Daha önce 2024 sonunda sendikalarla yapılan anlaşma kapsamında 2030’a kadar 35 bin işçinin işten çıkarılması planlanmıştı. Ancak yeni açıklamayla birlikte işten çıkarma sayısı 50 bine yükseldi. Şirket yetkilileri, bu sayının önceki anlaşmadaki 35 bin çalışanı da kapsadığını belirtti.

Volkswagen grubu, Audi, Bugatti, Seat, Škoda ve Porsche gibi markalarıyla dünya çapında 662 bin kişiye istihdam sağlarken, Almanya’daki çalışan sayısı 293 bin olarak kaydedildi.

Şirket, Çinli üreticilerle rekabet edebilmek, Avrupa’daki düşen talep ve elektrikli araçların beklenen hızda benimsenmemesi gibi faktörler nedeniyle bu adımı attıklarını vurguladı.