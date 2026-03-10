Akaryakıta çifte zam! 10 Mart 2026 itibarıyla benzin 43 kuruş, motorin 58 kuruş zamlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyat listesi ve Eşel Mobil sistemi detayları haberimizde.

Ekonomik parametrelerdeki değişimler ve vergi düzenlemeleri, sürücülerin bütçesini doğrudan etkilemeye devam ediyor. 10 Mart 2026 Salı günü itibarıyla benzinin litresine 43 kuruş, motorinin litresine ise 58 kuruş zam yapıldı. Brent petrol fiyatlarındaki volatilite ve döviz bazlı maliyet artışları, akaryakıt tabelalarının yeniden güncellenmesine neden oldu.

İl İl Güncel Akaryakıt Fiyat Listesi

Yeni zamlarla birlikte üç büyükşehirdeki güncel rakamlar şu şekilde oluştu:

Şehir / Bölge Benzin (TL) Motorin (TL) LPG (TL) İstanbul (Avrupa) 60.32 65.28 30.29 İstanbul (Anadolu) 60.16 65.12 29.69 Ankara 61.28 66.39 30.17 İzmir 61.56 66.67 30.09

Eşel Mobil Sistemi Nedir? Fiyatları Nasıl Etkiliyor?

Sürücülerin sıkça duyduğu Eşel Mobil Sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki aşırı artışın tüketiciye doğrudan yansımasını önlemek amacıyla kullanılan bir sübvansiyon mekanizmasıdır. Bu sistemde, uluslararası piyasalardaki artışlar nedeniyle oluşacak zam tutarı, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranından düşülerek pompa fiyatının sabit kalması sağlanır.

Ancak dezenflasyon süreci ve Hazine dengeleri gözetilerek yapılan güncel düzenlemelerde, bu sistemin devre dışı kaldığı veya ÖTV oranlarının yeniden belirlendiği dönemlerde zamlar doğrudan tabelaya yansımaktadır.