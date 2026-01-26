Maçtan dakikalar
17. dakikada Musaba’nın sol taraftan yerden ortasında arka direkte Nene'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
18. dakikada Nene’nin pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Musaba’nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak sol direğe çarptıktan sonra kaleci Lis’ten de sekerek oyun alanına geri döndü.
24. dakikada Arda Okan’ın sağ taraftan ortasında altıpas önündeki Janderson, topu kaleci Ederson’un sağından filelere gönderdi. 1-1
27. dakikada Musaba’nın sol taraftan ortasında Nene’nin sağ çaprazdan gelişine yaptığı vole vuruşta kaleci Lis, sağ alt köşeye yönelen topu son anda çeldi.
36. dakikada Guendouzi’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde kafalardan sekerek sağ çapraza yöneldi. Talisca’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıgitti.
45+5. dakikada Olaitan'ın sağ taraftan ortasında Arda'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.
60. dakikada Asensio’nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Lis topu çeldi. Pozisyonun devamında Musaba’nın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Fred’in kafa vuruşunda kaleci Lis meşin yuvarlağı kontrol etti.
65. dakikada Jayden Oosterwolde’nin savunma arkasına pasında topla buluşan Duran’ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
90+5. dakikada Asensio’nun sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Mert’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar
Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe (Mert Müldür dk. 46), Milan Skriniar, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek (Fred dk. 38), Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene (Jhon Duran dk. 57), Marco Asensio, Antony Musaba (Kerem Aktürkoğlu dk. 81), Anderson Talisca
Yedekler: Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Youssef En-Nesyri, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Ogün Bayrak, Allan Santos, Arda Okan Kurtulan (Uğur Kaan Yıldız dk. 81), Efkan Bekiroğlu (İsmail Köybaşı dk. 81), Novatus Miroshi, Cherni, Junior Olaitan (Rhaldney dk. 68), Guilherme Luiz (Juan dk. 62), Janderson (Jeferson dk. 62)
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Şamil Öztürk, İbrahim Sabra
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Goller: Dorgeles Nene (dk. 17) (Fenerbahçe), Janderson (dk. 24) (Göztepe)
Sarı kartlar: Yiğit Efe, Milan Skriniar, Nelson Semedo (Fenerbahçe), Allan Santos, Efkan Bekiroğlu, Rhaldney, Mateusz Lis (Göztepe)