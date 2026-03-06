Avrupa Komisyonu’nun “Made in EU” planı, Türkiye otomotiv tedarik sanayisi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Gümrük Birliği kapsamında Türkiye’de üretilen ürünlerin de AB menşeli kabul edilmesini mümkün kılan düzenleme, yaklaşık 30 yıllık sanayi entegrasyonunu yeni bir aşamaya taşıyacak. Türk otomotiv tedarik sanayi, bu gelişmeyle birlikte Avrupa üretim ağlarındaki konumunu daha da güçlendirmeye hazırlanıyor.

Avrupa Birliği'nin sanayide rekabet gücünü artırmayı hedefleyen Sanayi Hızlandırma Yasası (Industrial Accelerator Act – IAA) kapsamında açıklanan düzenleme teklifi, Türkiye açısından önemli bir gelişmeyi beraberinde getirdi. Avrupa Komisyonu tarafından kamuoyuyla paylaşılan taslak kapsamında, AB ile Gümrük Birliği bulunan ülkelerde üretilen ürünlerin de Birlik menşeli kabul edilmesine yönelik bir çerçeve ortaya kondu. Böylece Türkiye'de üretilen ve Avrupa değer zincirine entegre olan ürünlerin "Made in EU" kapsamına dahil edilmesinin yasal dayanağı IAA teklifiyle açıkça tanımlanmış oldu. Alınan kararı değerlendiren TAYSAD (Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Birinci, "Uzun süredir gündemimizde olan bu gelişme, Türkiye otomotiv tedarik sanayisi açısından son derece önemli bir adımdır" dedi.

Türkiye, Avrupa otomotiv sanayisinin en önemli tedarikçilerinden biri

Kararın Türkiye ile Avrupa arasında uzun yıllara dayanan sanayi entegrasyonunun doğal bir sonucu olduğunu belirten Yakup Birinci, "Gümrük Birliği çerçevesinde Türkiye'nin de 'Made in EU' kapsamına dahil edilmesini sağlayan yasal zeminin IAA ile ortaya konması, sektörümüz açısından son derece önemli ve memnuniyet verici bir gelişme. Türkiye uzun yıllardır Avrupa otomotiv sanayisinin en önemli tedarikçilerinden biri olmanın yanı sıra değer zincirinin ayrılmaz bir parçası konumunda bulunuyor" diye konuştu.

TAYSAD üyelerinin dünya standartlarında üretim yaptığına dikkat çeken Birinci, "Biz, Avrupa değer zincirinin ayrılmaz bir parçasıyız. Üretim altyapımız, mühendislik kabiliyetimiz ve entegre tedarik yapımız sayesinde Avrupa'daki ana sanayi ile güçlü ve karşılıklı bağımlılığa dayalı bir üretim ekosistemi oluşturmuş durumdayız. Bu nedenle Gümrük Birliği çerçevesinde Türkiye'de üretilen ürünlerin de bu kapsamda değerlendirilmesi hem Avrupa sanayisinin rekabetçiliği hem de tedarik güvenliği açısından rasyonel bir yaklaşımdır" diye konuştu.

Türkiye'deki tedarikçiler ile Avrupa'daki üreticiler için kazan-kazan dönemi

Küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bir dönemde Türkiye'nin Avrupa için stratejik bir üretim ortağı konumunda bulunduğunu belirten Birinci, sözlerini şöyle noktaladı: "Bu düzenlemenin hem Türkiye'deki tedarikçiler hem de Avrupa'daki üreticiler için kazan-kazan niteliğinde bir adım olduğuna inanıyoruz. TAYSAD olarak bu sürecin önemini uzun süredir gündemde tutuyoruz. Sektör paydaşlarımızla birlikte ilgili kurumlarımız nezdinde girişimlerde bulunduk, Avrupa'daki muhataplarımızla temaslarımızı sürdürdük ve Türkiye'nin Avrupa otomotiv ekosistemi açısından taşıdığı stratejik önemi güçlü biçimde vurguladık. Önümüzdeki dönemde de yasanın yürürlüğe girme sürecini ve uygulama esaslarını yakından izleyerek üyelerimizin rekabet gücünü ve Avrupa ile bütünleşik üretim yapısını koruyacak adımların takipçisi olmaya devam edeceğiz."