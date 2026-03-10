Lemina’dan erken gol

Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, henüz 7. dakikada öne geçti. Gabriel Sara’nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Victor Osimhen’in kafayla indirdiği topu kale önünde iyi takip eden Mario Lemina, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

32 yaşındaki Gabonlu futbolcu böylece bu sezonki ilk golünü atarken, kariyerinde de ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gol sevinci yaşadı. Lemina karşılaşmada 77. dakikaya kadar sahada kaldı ve yerini Roland Sallai’ye bıraktı.

Liverpool’a karşı üst üste 3. galibiyet

Galatasaray ile Liverpool, resmi maçlarda 6. kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip bu galibiyetle İngiliz temsilcisi karşısındaki 3. galibiyetini elde etti. Dikkat çeken detay ise Galatasaray’ın bu üç galibiyeti de son üç karşılaşmada almış olması oldu. İki maç berabere biterken, Liverpool ise bir kez sahadan galip ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi’nde 5. galibiyet

Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki 11. maçına çıkarken 5. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar grup ve eleme aşamalarında Liverpool’u iki kez, Bodo/Glimt, Ajax ve Juventus’u ise birer kez mağlup etti. Aslan, turnuvada şu ana kadar 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Avrupa’da iç sahada yenilmiyor

Galatasaray ayrıca Avrupa kupalarında iç sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürdü. Sarı-kırmızılılar RAMS Park’ta oynadığı son üç Şampiyonlar Ligi maçında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalırken, Juventus’u 5-2 ve Liverpool’u 1-0 mağlup etti.

İngiliz ekiplerine karşı 7. galibiyet

Galatasaray, Liverpool galibiyetiyle Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına karşı 27. maçında 7. kez kazandı. Sarı-kırmızılı ekip bugüne kadar Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion, Tottenham ve Manchester City ile karşı karşıya geldi. Bu süreçte 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

Liverpool ise Türk takımlarıyla oynadığı 14. maçta 6. mağlubiyetini yaşarken, diğer karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.