Dijital mecralarda oluşan algı, günümüzde kurumların itibarı, karar alma süreçleri ve kriz yönetimi açısından kritik bir belirleyici haline geldi. Bu ihtiyaca yanıt olarak geliştirilen UYARSİS, kişi, kurum ve markaların dijital ortamdaki algı durumlarını ve potansiyel kriz risklerini gerçek zamanlı olarak izleyen bütünleşik bir yönetim platformu olarak öne çıkıyor.

UYARSİS; sosyal medya, haber siteleri, bloglar ve forumlar başta olmak üzere çok sayıda dijital kaynaktan topladığı yüksek hacimli veriyi ileri seviye yapay zekâ algoritmalarıyla analiz ediyor. İçeriklerin duygu, ton ve bağlamını değerlendirerek kişi veya kurum bazlı algı skorları üreten platform, yalnızca mevcut durumu ortaya koymakla kalmıyor; algının yönünü ve olası kırılma noktalarını da görünür kılıyor.

Platformun sunduğu karşılaştırmalı analiz altyapısı sayesinde geçmiş verilerle bugünkü algı durumu kıyaslanabiliyor, algı trendleri izlenebiliyor ve potansiyel kriz senaryoları erken aşamada öngörülebiliyor. UYARSİS, bu senaryolar doğrultusunda ilgili birimlere otomatik bildirimler göndererek kurumların proaktif aksiyon almasını mümkün kılıyor.

Özelleştirilebilir panelleri, gelişmiş raporlama kabiliyeti ve API entegrasyonları ile kurum içi karar destek sistemlerine kolaylıkla entegre edilebilen UYARSİS; kamu kurumlarından özel sektöre, siyasal iletişim ve kampanya yönetiminden medya ve itibar stratejilerine kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor.

Dijital algının anlık olarak değiştiği ve krizlerin saniyeler içinde büyüyebildiği günümüz dünyasında UYARSİS, kurumlara yalnızca bir izleme aracı değil; stratejik bir erken uyarı ve yönetim sistemi sunarak dijital riskleri yönetilebilir hale getiriyor.

https://wisestyazilim.com/hizmetler/uyarsis-uyari-ve-algi-yonetim-sistemi/