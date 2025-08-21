Bu turdaki maçlar 2-3-4 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak.

“Kupayı daha heyecanlı hale getirmek için format değişti”

Tören öncesinde konuşan TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası’nın Türk futbolunun en köklü organizasyonlarından biri olduğunu vurguladı.

Otyakmaz, kupada bu yıl 5 ligden toplam 155 takımın mücadele edeceğini belirterek şunları söyledi:

“Amacımız daha zevkli, heyecanlı ve seyir zevki yüksek maçların oynanması. Bu amaçla kupa formatında değişiklik yaptık. Grup elemelerinin sayısını 5’ten 4’e düşürdük. Ayrıca grup aşamasında takımlar 3 yerine 4 maç oynayacak.”

Kupayı özel kılan unsurlardan birinin de Avrupa kupalarına doğrudan katılım hakkı sağlaması olduğunu dile getiren Otyakmaz, “Alt lig ekiplerinin Süper Lig takımlarına karşı aldığı sürpriz galibiyetler kupanın marka değerini artırıyor. Bu yıl da aynı heyecanı yaşayacağımıza inanıyorum” dedi.

İlk turda dikkat çeken eşleşmeler

Kura çekimi sonrasında eşleşmeler netleşti. Bursaspor – Söğütspor, Eskişehirspor – Sincan Belediyesi Ankaraspor, Yeni Malatyaspor – Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü gibi karşılaşmalar dikkat çekerken, bölgesel derbi havasında geçmesi beklenen pek çok maç da futbolseverleri bekliyor.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu’nun öne çıkan eşleşmeleri:

Bursaspor – Söğütspor

Eskişehirspor – Sincan Belediyesi Ankaraspor

Yeni Malatyaspor – Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü

Altay – Bursa Yıldırım Spor

Adanaspor – Dersim Spor

Karaman FK – Suvermez Kapadokya Spor

Kahta 02 Spor – İskenderunspor

Toplamda 1. turda 77 karşılaşma oynanacak ve galip gelen takımlar 2. eleme turuna yükselerek kupada yoluna devam edecek.