Witkoff: "Özür mektubu önemli bir adım"

Witkoff, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Zelenskiy, Başkan Trump’a hitaben bir mektup gönderdi ve Oval Ofis’te yaşanan tartışmadan dolayı özür diledi. Bu, ülkeler arasındaki ilişkileri iyileştirmek adına önemli bir diplomatik adım” ifadelerini kullandı. Witkoff ayrıca, ABD, Ukrayna ve Avrupa’dan yetkililer arasında bu meseleye dair yoğun görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Trump mektubu doğruladı

ABD Başkanı Trump, Kongre’ye yaptığı konuşmada Zelenskiy’den bir mektup aldığını doğruladı ve bu adımı takdir ettiğini söyledi. Trump’ın açıklamaları, ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardımı durdurmasından sadece birkaç gün sonra geldi.

Zelenskiy başlangıçta özürden kaçınmıştı

Beyaz Saray’daki tartışmanın ardından Zelenskiy, toplantıyı "üzücü" olarak nitelendirmiş ancak doğrudan bir özür dilemekten kaçınmıştı. Daha sonra Ukrayna’nın ABD ile iş birliğine hazır olduğunu açıklamıştı.

Barış görüşmeleri Cidde’de devam edecek

ABD ve Ukrayna yetkilileri, Rusya ile süren savaşı sona erdirmek amacıyla yürütülen barış görüşmelerini yeniden değerlendirmek için yarın Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bir araya gelecek. Görüşmeler öncesinde Zelenskiy, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Cidde’de görüştü. Bu buluşmanın, ABD-Ukrayna müzakereleri öncesinde kritik bir hazırlık niteliği taşıdığı belirtiliyor.