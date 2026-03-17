ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen bir imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularına cevap verdi. Buradaki açıklamalarında İran’ın nükleer silah edinmek üzere olduğu yönündeki ifadelerini tekrarlayan Trump, "Eğer İran'ın nükleer silaha sahip olması gerektiğini düşünüyorsanız, o zaman sizde bir sorun var, çünkü onlar bunu kullanacaktır. Tek soru, bunu elde ettikten bir saat içinde mi yoksa bir gün içinde mi kullanacaklarıdır. Sadece İsrail'i değil, tüm Ortadoğu'yu havaya uçururlar" dedi.

Trump, "İsrail ile başlarlar ama her şeyi havaya uçururlardı. Bunu şu anda bile görmeniz gerekir. Beklenmedik bir şekilde bin millik çap içindeki her ülkeye füze atmaya başladılar. Sadece düşmanları değil, dostları da dahil. Evet, bazı dostlarını da vurdular" şeklinde konuştu.



"Eğer bunu yapmasaydık, 3’üncü Dünya Savaşı'na dönüşecek bir nükleer savaş yaşanırdı"

ABD’nin geçtiğimiz yıl haziran ayında İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına gönderme yapan Trump, "Eğer bunu yapmasaydım, sonraki bir ay içinde nükleer silaha sahip olurlardı. Bunu da önce İsrail’e sonra da tüm Orta Doğu’ya karşı kullanırlardı. Çünkü komşularına karşı fırlatılan o füzelerin hepsi, çok önceden hazırlanmıştı. Bunları bu kadar çabuk kullanacaklarını bilmeden çok önce. Eğer bunu yapmasaydık, üçüncü dünya savaşına dönüşecek bir nükleer savaş yaşanırdı" dedi.



"Ben savaş istemiyorum"

Savaşlar konusunda güçlü duygulara sahip olan insanlardan olduğunu söyleyen Trump, "Ben savaş istemiyorum. Neredeyse herkesten daha az savaş isteyen insanlardan biriyim. Güç yoluyla barış Ama İran’ı uzun zamandır izliyorum. Liderlikleri son derece şiddet yanlısı" ifadelerini kullandı.



"Oğlun da gittiğini düşünüyorlar"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Dini Lideri Mücteba Hamaney’in ölmüş olabileceğini ifade etti. İran’ın donanması, hava kuvvetleri ve hava savunma sistemlerinin imha edildiği açıklamalarını yineleyen Trump, "Liderlikleri yok. Liderlik gitti. Yeni bir liderlik oluşturdular ve o da gitti. Şimdi belki oğlun da gittiğini düşünüyorlar. Hepsi gitti. Benim en büyük sorunum, şu an kiminle konuştuğumuz hakkında hiçbir fikrimizin olmaması. Çünkü kimse bu insanlardan herhangi birini duymuş değil. Hepsi öldü" dedi. Trump, ABD’nin İran’da "nükleer bomba hariç en büyük bombaları" kullandığını söyledi.

Basın toplantısında dünyada görüştüğü liderlerin İran ile askeri çatışma konusunda ne söylediklerine ilişkin bir soruya, birçok ülkenin petrolünün büyük kısmını Hürmüz Boğazı üzerinden aldıklarına dikkat çekerek, "Bana teşekkür etmeleri gerekiyor" dedi.



"Bize yardım etmeliler"

Trump, "Mesela Çin bize teşekkür etmeli. Teşekkür beklemiyorum ama yine de teşekkür etmeleri gerek. Japonya yüzde 95, Çin yüzde 91 buradan alıyor. Güney Kore gibi birçok ülke, petrolünün dolayısıyla enerjisinin çok büyük bir kısmını bu boğazdan alıyor. Ve yalnızca teşekkür etmemeli, ayrıca bize yardım etmeliler. Beni şaşırtan şey, yardım etmeye istekli olmamaları. Birkaç tane var ve isimlerini yakında açıklayacağız" dedi.

İran’ın füze ve dron kapasitesini imha etmelerinin ardından ABD öncülüğündeki operasyonlara katılmaya ikna etmenin kolaylaştığını söyleyen Trump, "Çünkü şu anda füzelerinin yaklaşık yüzde 8’i kaldı. Dronlarının küçük bir kısmı kaldı. Üretim yaptıkları fabrikaların çoğunu yıktık. Geri kalanlar da sırada" dedi.



"Biz İngiltere’yi müttefiklerin Rolls-Royce’u sayardık"

Taleplerini reddeden bazı ülkelerin kendisinde büyük hayal kırıklığına neden olduğunu söyleyen Trump, "NATO’nun sorunu şu. Yardım gerektiğinde biz her zaman yanlarında olacağız ama bizim ihtiyacımız olduğunda yanımızda olmayacaklar. Biz İngiltere’yi müttefiklerin Rolls-Royce’u sayardık. En eski müttefikimiz ve yanımızda olmalarını beklerdik. "Birkaç gemi gönderirseniz gerçekten çok yardımcı olur, mayın tarama gemileriniz varsa çok yardımcı olur" dedim. Başbakan (Keir Starmer) iyi bir adam. Bana, "Ekibime danışmak isterim" şeklinde cevap verdi" dedi.

İngiltere’nin tavrının hayal kırıklığı oluşturduğunu söyleyen Trump, "Japonya’da 45 bin askerimiz var. Güney Kore’de 45 bin, Almanya’da 45 ila 50 bin askerimiz var. Bütün bu ülkeleri biz savunuyoruz. Sonra, "Mayın tarama geminiz var mı?" diye sorduğumuzda bize, "Biz bu duruma müdahil olmasak olur mu?" diyorlar" dedi.

Trump, "Diğer ülkeleri savunmak için NATO’ya trilyonlar harcıyoruz. Ama bizi savunma zamanı geldiğinde, yanımızda olmayacaklar. Birçoğu yanımızda olmayacak. Artık ülke olarak daha akıllıca düşünmeye başlamamız gerek" dedi. ABD Başkanı, bir yada iki ülkenin harika bir tavır sergilediğini ve bu ülkelerin hangileri olduğunu yakında açıklayacağını söyledi.



"Şu anda Hürmüz’den tekneyle geçmek istemezdiniz"

İran’a yönelik saldırılara ilişkin açıklamasında Trump, "Geriye sadece bir şey kaldı. Küçük bir boğaz noktası. Bunu yıllardır çok iyi kullandılar ama artık işe yaramıyor. Hürmüz, meşhur, harika, güzel bir yer. Ama şu anda oradan tekneyle geçmek istemezdiniz. Neden biliyor musunuz? Onlar yüzünden değil, bizim yüzümüzden. Çünkü onların tüm donanmasını ortadan kaldırdık. Henüz herhangi bir mayının döşendiğini bilmiyoruz, ancak döşenebileceği düşüncesi bile milyar dolarlık gemilere sahip insanları korkutuyor" dedi.



Savaşın bu hafta bitmeyeceğini söyledi

İran ile savaşın bu hafta bitirilmesinin mümkün olup olmadığı sorusuna Trump, "Evet, elbette" şeklinde cevap verdi. Trump, "Bitirecek miyiz" şeklindeki devam sorusuna, "Sanmıyorum ama yakında olur. Uzun sürmez. Ve bittiğinde çok daha güvenli bir dünyamız olacak. Yakında bitecek" dedi.



"Bunu yapmak zorundaydım"

Trump, "Bunu yapmak zorundaydım. İstemiyordum. Bu aslında yoldan sapmak gibi oldu. Bu yola sapmak istemiyordum. Tarihin en yüksek borsasına sahiptik, yakıt fiyatları çok düşüktü, her şey iyiydi" dedi.

İran’a saldırı ile petrol fiyatlarının yükseleceğini kendisinin de bildiğini belirten Trump, "Ama bu, onların nükleer silaha sahip olmasına izin vermekle karşılaştırıldığında çok küçük bir bedel. Borsanın düştüğünü mü görmek istersiniz? O zaman sizi nükleer silahla vursunlar, görün" şeklinde konuştu.



Çin ziyaretini savaş nedeniyle bir ay ertelediklerini açıkladı

Çin’e ziyaret gerçekleştirme planına ilişkin bir soruya Trump, "Gitmeyi çok isterim ama savaş nedeniyle burada olmak istiyorum. Burada olmak zorunda olduğumu hissediyorum. Bu yüzden bunu bir ay kadar ertelemek istedik" dedi.



"Küba’yı alma onurunun bana ait olacağına inanıyorum"

ABD’nin Küba’ya ilişkin planları hakkında bir soru alan Trump, "Küba başarısız bir ülke. Paraları yok, petrolleri yok, hiçbir şeyleri yok. Güzel toprakları, güzel manzaraları var. Güzel bir ada. Bence Küba sonu görüyor. Hayatım boyunca ABD ile Küba’yı duydum. "Amerika ne zaman yapacak?" sorusunu duydum. Küba’yı alma onurunun bana ait olacağına inanıyorum. Bu büyük bir onur olurdu" dedi.