Akman, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Çok değerli çalışma arkadaşlarım, 30 yılı aşkın süredir birlikte olduğumuz Kanal 7 medya grubundan 10 Temmuz 2025 tarihi itibari ile ayrılmış bulunuyorum. Grubumuzla bundan böyle hiçbir ilişkim kalmamıştır. Birlikte olduğumuz süreçte bilmeden sizi üzdüysem haklarınızı helal etmenizi istirham ediyorum. Benden yana da hepinize haklarım helal olsun. İnşallah daha iyi günlerde görüşmek ümidiyle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

Zahid Akman’ın yeni adresinin neresi olacağı ise merak konusu. Medya kulislerinde ise Akman’ın yeni bir oluşum içinde olabileceği iddiaları konuşuluyor.

Zahid Akman Kimdir?

1958 yılında Ankara’da doğan Zahid Akman, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapan Akman, medya kariyerine 1980’li yıllarda başladı. Kanal 7'nin Ankara Temsilciliği, Washington Temsilciliği ve Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulundu. Ayrıca 2005-2009 yılları arasında iki dönem RTÜK Başkanlığı yaptı.