Ziyaret kapsamında YSK heyeti, Meksika'da halkın doğrudan oylarıyla yargı organlarının üyelerini belirleyeceği seçim sürecini gözlemleyecek. Meksika tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilen bu seçimlerle, Yüksek Mahkeme’nin 9 üyesi, Seçim Mahkemesi Üst Kurulu’nun 2 üyesi, Seçim Mahkemesi Bölge Kurulları’nın 15 üyesi, Yargı Disiplin Kurulu’nun 5 üyesi ile birlikte toplam 850’ye yakın bölge ve yerel mahkeme yargıcı halk tarafından belirlenecek.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Meksika ziyareti kapsamında ayrıca Cumhuriyet Senatosu’nda bir sunum gerçekleştirerek Türkiye’nin seçim sistemi hakkında senato temsilcileri ve milletvekillerine bilgi verdi. Yener’in yaptığı sunumda, Türkiye'deki seçim süreçlerinin şeffaflık, tarafsızlık ve hukuki denetim çerçevesinde nasıl yürütüldüğüne dair detaylı bilgiler paylaşıldı.

YSK heyetinin Meksika’daki gözlem faaliyetlerinin ardından, seçim süreçlerine dair değerlendirme ve raporlarını uluslararası platformlarda paylaşması bekleniyor.