Düzce’nin İhsaniye köyünde çiftçilik yapan Remzi Yalçın, yörede yetiştirilen kabağın lezzeti, aroması ve uzun süre dayanabilmesi nedeniyle yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Düzce kabağının ününün şehir sınırlarını aştığını söyleyen Yalçın, gurbetçilerin de memleketlerinden dönerken yanlarında kabak götürdüğünü ifade etti.



"Düzce kabağını almak için otobandan çıkıyorlar"

Her bölgenin kendine özgü tarım ürünleri bulunduğunu belirten Yalçın, Düzce’nin kabak ve karpuzuyla öne çıktığını söyledi. Yalçın, "Her yörenin kendine ait özel bir ürünü var. Kiminin üzümü iyi, kiminin şeftalisi iyi, bizim bu yörenin de kabağı ve karpuzu güzel oluyor. Ben çiftçi olarak bundan önce karpuz da yetiştirdim. Bizim bu kabağımız için insanlar diyorlar ki, ‘Düzce kabağını almak için otobandan çıktık’ Adamlar otobandaki rahatlığı terk edip Düzce’den kabak almaya geliyor. Bu gerçekten çok meşhur bir kabak. Bunu yiyen iyi biliyor" dedi.



İstanbul’da "Düzce Kabağı" adıyla satılıyor

Düzce kabağının bilinirliğine dikkat çeken Yalçın, İstanbul’da bazı satıcıların farklı ürünleri dahi "Düzce kabağı" adıyla satışa sunduğunu öne sürdü. Yalçın, "Mesela İstanbul’da satış yapılan kabakların üzerine oradaki esnaflar ‘Düzce kabağı’ yazıp satmaya çalışıyorlar. Meşhur olduğundan dolayı ürününü satmak için bu şekilde şeyler yapılabiliyor" ifadelerini kullandı.



Düzce’den İngiltere, Almanya ve Fransa’ya gidiyor

Düzce’nin yüksek nem oranına rağmen yörede yetiştirilen kabağın dayanıklı olduğunu ifade eden Yalçın, ürünün aromasının da öne çıktığını söyledi. Yalçın, "Düzce’nin rutubeti çok yüksek ama ona da dayanıklı ürün olması ile beraber aroması çok güzel oluyor. Çeşitlerimiz var, mesela kara kabak. Tamamen yerli ürünümüzdür, yerli çekirdekler ile üretilen kabaktır. Kabağımızı buradan İngiltere’ye, Almanya’ya, Fransa’ya gönderiyoruz. Gurbetçiler buradan giderken bagajlarına alabildiği kadar kabak alıp götürmeye çalışıyorlar" diye konuştu.



"Mart ayına kadar kullanılabilir"

Düzce kabağının uzun süre muhafaza edilebildiğini belirten Yalçın, doğru şartlarda saklanan ürünün aylarca dayanabildiğini dile getirerek "Düzce kabağı çok dayanıklıdır. Bu kabağı aldığınızda ayaza verilmediği takdirde Ocak-Şubat, hatta Mart’a kadar kullanılır. Kabak çeşitleri de vardır. Bal kabağı dediğimiz çeşit beyaz kabaktır. Beyaz kabağın da kendi arasında çeşitleri vardır. Mesela Afyon kabağı vardır. Bu çok büyük oluyor ama yumuşak oluyor. Bizim kendi yöremiz dediğimiz kestane kabağımız var. Bu kabak çok sert olur. Yemesi çok güzel olur. Bizim için en kaliteli ürün, bize sorarsanız odur. Onun küçükleri oluyor ama kuru oluyor" ifadelerini kullandı.



Ata tohumundan Muskat kabağına birçok çeşit yetiştiriliyor

Ata tohumlarıyla yetiştirilen kabakların da bulunduğunu belirten Yalçın, muskat kabağının farklı şekillerde değerlendirilebildiğini belirterek, "Bir de eskiden kalma ata tohumları ile yapılan kabaklarımız var. Bir de muskat kabakları bulunuyor. Muskat kabağı ile marmelat yapılabilir, reçel yapanlar hatta çorba yapanlar var. Yöre yöre bu işleri yapanlar var. Yemeğini, böreğini yapanlar var. Biz sadece tatlı olarak kullanıyoruz" dedi.