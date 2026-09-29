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Doğan İlkan Aydemir'in Ankara'daki seçmelerde başarılı olabilmesi için hazırlayan YayTanSay Kulüp Antrenörü Yunus Emre Sayan; 'Sıkı bir çalışma temposu içerisindeyiz. Doğan İlkan Aydemir'in Avrupa Şampiyonası milli takım seçmesinde başarılı olacağına inanıyoruz' dedi.

Kayseri YayTanSay Kulübü sporcusu Doğan İlkan Aydemir; 12-13-14 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek TaeKwondo Milli takım seçmelerine katılacak. Seçmelerde 49 Kg'da mücadele edecek olan 14 yaşındaki sporcu, milli takıma katılan isimler arasında yer almayı hedefliyor.

Doğan İlkan Aydemir; Avrupa TaeKwondo Şampiyonası Yıldızlar kategorisinde milli formayı giyebilmek için mindere çıkacak.

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