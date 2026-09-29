İstanbul Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu evrakta sahtecilik ve mobbing iddialarıyla ilgili açılan soruşturma kapsamında 6 MHK üyesiyle birlikte bu sabah saatlerinde şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Soruşturmanın bir mağduriyetin 15 Eylül 2025 yılında verdiği ifadesiyle başladığı belirtildi. Gündoğdu ve gözaltına alınan ekibinin sağlık kontrolleri için hastaneye getiirilerek kontrollerinin yapılmasından sonra emniyete götürelecekler.

MKH Başkanı ile birlikte gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şöyle:

1.Ferhat Gündoğdu (MHK Başkanı)

2. Ferdi Karadoruk (TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı)

3. Sebahattin Şahin (MHK Üyesi-TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu)

4. Emre Kosif (TFF Hakem ve Gözlemciler Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı)

5. Alican Sağlar (TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Sorumlusu)

6. Ahmet Şahin (TFF MHK Eski Başkan Vekili)

7. Yunus Yıldırım(TFF MHK Eski Üyesi)