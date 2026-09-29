Edinilen bilgilere göre şüpheliler hakkında “mobbing” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamalarının yöneltildiği öne sürüldü.

Soruşturmanın, Türk futbolunda hakem atamaları ve MHK uygulamalarına ilişkin daha önce gündeme gelen şikayetlerle bağlantılı olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

MHK hakkında daha önce de suç duyuruları yapılmıştı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve kurul üyeleri hakkında 2025 yılında bazı hakemlerin savcılığa başvurduğu kamuoyuna yansımıştı.

Söz konusu başvurularda hakem performans değerlendirmelerinin değiştirilerek atamaların etkilenmesi, resmi belgede sahtecilik, usulsüz atamalar ve hakemler üzerinde baskı oluşturulduğu yönünde iddialar gündeme gelmişti. Bu iddialar, dönemin haberlerinde hakemlerin savcılığa sunduğu başvurulara dayandırılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daha önce yaptığı açıklamada ise hakemlerin bahis iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma ile MHK'ya ilişkin başka bir soruşturmanın birleştirildiği ve incelemelerin tek dosya üzerinden sürdürüldüğü belirtilmişti.

Gözaltı kararının gerekçesi araştırılıyor

Gündoğdu ve 7 MHK üyesine yönelik bugün bildirilen gözaltı işleminin hangi somut olay ve delillere dayandığına ilişkin Başsavcılıktan ayrıntılı açıklama yapılması bekleniyor.

Şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulanması, yöneltilen suçlamaların kesinleştiği anlamına gelmiyor. Soruşturma kapsamında yapılacak ifade işlemleri ve diğer adli işlemlerin ardından dosyanın seyri netleşecek.

Gelişmeler geldikçe soruşturmanın kapsamı ve şüphelilere yöneltilen suçlamaların ayrıntıları ortaya çıkacak.