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Hasköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Hasköy Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanlarda genç sporcular, uzman antrenörler eşliğinde güreş eğitimi alıyor. Antrenmanlarda sporcuların tekniklerini geliştirmeleri ve fiziksel kondisyonlarını artırmaları hedefleniyor. Yoğun katılımla sürdürülen çalışmalarda sporcular, antrenörlerinin gözetiminde çeşitli güreş teknikleri üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor. Minderde gerçekleştirilen antrenmanlarda genç güreşçilerin mücadeleci performansları dikkat çekiyor.

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Muş'un Hasköy ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları kapsamında açılan güreş kursunda eğitimler, sporcuların yoğun katılımıyla devam ediyor.

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