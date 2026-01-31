Ocak 2026 itibarıyla gümüş ürünlerine yönelik talep, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 103 artış gösterdi. Bu yükselişin tek seferlik olmadığı, yıl geneline yayılan istikrarlı bir eğilim haline geldiği görülüyor. Gümüş, yatırım sepetlerinde düzenli olarak tercih edilen ürünler arasında yerini sağlamlaştırmış durumda.

Altın kategorisinde ise gram altın yerine daha hacimli ürünlere yönelim dikkat çekiyor. Özellikle 22 ayar altın bileziklere olan talep, geçen yılın aynı dönemine kıyasla gram altına göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla artış kaydetti. 2025’te dengeli seyreden tercihler, 2026’da belirgin bir değişim gösterdi.

Dijital kuyumculuğa olan ilginin Türkiye geneline yayıldığı gözlemlenirken, yatırım amaçlı alışverişlerin en yoğun olduğu şehirler arasında Bursa, Kocaeli ve Antalya öne çıktı. Satış tarafında ise Çorum, Kayseri ve Diyarbakır, geleneksel kuyumculuk gücünü çevrim içi platformlara taşıyan iller olarak dikkat çekti.

Ay sonu hareketliliği belirginleşti

Ocak ayının son 10 gününde yatırım amaçlı alışverişlerde belirgin bir yoğunlaşma yaşandı. Gümüş fiyatlarındaki artışın da etkisiyle özellikle 28 Ocak, ay ortalamasının yaklaşık yüzde 45 üzerine çıkan satış hacmiyle öne çıktı. Bu durum, ay sonuna doğru artan fiyat gündeminin tüketici davranışlarını doğrudan etkilediğini gösterdi.

Uzmanlar, dijital kuyumculukta artan talep ile birlikte güven unsurunun daha da önem kazandığına dikkat çekiyor. Platform altyapısı, satıcı geçmişi ve teslimat sonrası güvence mekanizmaları, yatırımcıların alışveriş kararlarında belirleyici faktörler arasında yer alıyor. Bu çerçevede paylaşılan veriler, hepsiburada üzerinden yapılan işlemlerle yatırım alışkanlıklarındaki değişimi net biçimde ortaya koyuyor.