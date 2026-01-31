Jeopolitik gelişmeler ve ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin artan endişelerle birlikte tarihi zirveleri test eden altın, kar satışlarının etkisiyle yönünü aşağı çevirdi. Yeni yılın başından bu yana yaklaşık 600 dolar değer kazanan ons altın, hafta içinde 5 bin 600 dolar seviyelerine çıkarak rekor kırmıştı.

Ancak haftanın son gününde satışların hızlanmasıyla birlikte ons altın 4 bin 940 dolar bandına kadar düştü. Altındaki düşüşe paralel olarak gümüş fiyatlarında da sert bir gerileme görüldü. Gümüşün ons fiyatı yüzde 17’yi aşan kayıpla 100 dolar seviyesinin altına indi.

İç Piyasada Altın Fiyatları

Uluslararası piyasalardaki düşüş, yurt içi altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın 6 bin 900 TL seviyelerine kadar gerilerken, 7 bin TL civarından işlem görüyor.

Çeyrek altın 11 bin 622 TL, yarım altın 23 bin 285 TL, tam altın ise 46 bin 350 TL’den satılıyor.