Türk mutfağının simge tatlıları arasında yer alan ve Gaziantep ile özdeşleşen baklava, Ramazan ayı ve bayram dönemleri yaklaşırken yeniden yoğun ilgi görüyor. Sektör temsilcileri, hem yurt içinden hem de yurt dışından siparişlerin artmaya başladığını belirtiyor.

“Ramazan ayında talebin daha da artmasını bekliyoruz”

Baklavaya her dönem ilgi olduğunu ancak Ramazan ve bayram öncesinde bu ilginin ciddi şekilde yükseldiğini dile getiren baklava ustaları, üretim kapasitesini artırmaya yönelik hazırlıkların başladığını söyledi. Ekip sayısının ve hammadde tedarikinin gözden geçirildiği, siparişlerin kademeli olarak yoğunlaştığı aktarıldı.

“Gaziantep’te Ramazan denince akla baklava gelir”

Gaziantep’te Ramazan ayında tatlı tercihlerinin farklılık gösterdiğine dikkat çeken sektör temsilcileri, diğer şehirlerde güllaç öne çıkarken Gaziantep’te baklavanın Ramazan ve özellikle bayram sofralarının vazgeçilmezi olduğunu vurguladı. Bayramda neredeyse her evde baklava ikram edilmesinin talebi artıran önemli unsurlardan biri olduğu ifade edildi.

Kilo fiyatları 1.500 TL’den başlıyor

Baklava fiyatlarına ilişkin bilgi veren esnaf, kilo fiyatlarının çeşidine göre 1.500 TL’den başladığını, kullanılan malzeme ve üretim özelliklerine göre 2.000 TL’ye kadar çıkabildiğini belirtti.

Yurt içi ve yurt dışına gönderim

Gaziantep baklavasının Türkiye’nin dört bir yanına gönderildiğini kaydeden sektör temsilcileri, bazı büyükşehirlere 18 saat içinde teslimat yapılabildiğini, diğer illere ise hızlı kargo ve otobüs firmalarıyla sevkiyat sağlandığını söyledi. Yurt dışında ise başta Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere birçok ülkeye baklava gönderimi yapıldığı, Gaziantep baklavasına küresel ölçekte de yoğun talep bulunduğu ifade edildi.