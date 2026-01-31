Edinilen bilgilere göre Sani Şener, 19 Ocak tarihinde Fransa’nın Lyon Havalimanı’nda, TAV Havalimanları Holding’in yüzde 100 iştiraki olan TAV Tunus’un 2007 yılında gerçekleştirdiği havalimanı yatırımına ilişkin açılan soruşturma kapsamında, bilgisine başvurulmak üzere geçici olarak gözaltına alındı. Söz konusu dosyanın, Aeroports de Paris’in yüzde 46,1 oranında ortak olduğu TAV Havalimanları Holding ile bağlantılı olduğu belirtildi.

Ofisten yapılan açıklamada, Sani Şener’in 2022 yılı itibarıyla TAV Havalimanları Holding’deki tüm görevlerinden ayrıldığı hatırlatılarak, hakkında yürütülen işlemin Tunus’ta 2011 yılında Arap Baharı sonrası başlayan siyasi dönüşüm süreci ve bu döneme ilişkin yatırımların soruşturulmasıyla bağlantılı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Şener’in davet edilmesi halinde tüm bilgi ve belgeleri ilgili makamlara sunmaya hazır olduğu belirtilirken, gözaltı yönteminin ölçüsüz olduğu savunuldu. “Sayın Şener’in uluslararası alanda tanınan ve güvenilir bir iş insanı olmasına rağmen bu şekilde bir muameleye maruz kalması adil değildir” denildi.

Öte yandan Türkiye ve Fransa hükümetleri arasında konunun en üst düzeyde diplomatik temaslarla ele alındığı, aynı zamanda uluslararası ve yerel hukuk mercileri nezdinde sürecin yakından takip edildiği kaydedildi. Açıklamada, Sani Şener’in yurt dışı programına kaldığı yerden devam edebilmesi için gerekli girişimlerin sürdüğü vurgulandı.