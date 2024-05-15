Yabancıların en çok konut aldığı illerden ilk 3'te yer alan Mersin'de de müteahhitler, ülkeye döviz girmesi için oturum izni karşılığında belirlenen rakamın aşağıya çekilmesini önerdi. Öte yandan, otellerde tatil fiyatlarının yükselmesiyle vatandaşlar, hem tatil hem de yatırım amaçlı yazlık daireler almaya yöneldi.



16 Ekim 2023 tarihinde yabancılar için ikamet izni alabilmelerine imkan sağlayan alacakları taşınmazların 75 bin dolar olan alt sınırı 200 bin dolara yükseltildi. Bu artıştan en çok yabancıların yoğun talep gösterdiği iller etkilendi. Yabancılara konut satış payının ciddi oranda gerilemesi nedeniyle müteahhitler ülkeye döviz girmesi açısından 200 bin dolarlık ikamet iznine tabi kısımda revize yapılmasını önerdi. 200 bin dolarlık rakamın 100 bin dolarlar seviyesine çekilmesiyle özellikle tatil bölgeleri Mersin ve Antalya gibi illerde yabancının gitmesine engel olunacağı ve ülkeye yüklü miktarda döviz girmesinin önünün açılacağı ifade edildi.

Özellikle Antalya ve Muğla gibi turizm noktalarında bir haftalık konaklamanın 80 ile 200 bin TL arasında olması vatandaşları da yeni yatırıma yönlendirdi. Gaziantep'ten Kayseri'ye, Ankara'dan Van'a kadar birçok şehirden vatandaşın, hem yaz tatillerini rahat geçirmek hem de yatırım amaçlı Mersin'den yazlık daireler aldığı ifade edildi.



Yabancıya konut satışında ilk 3 il İstanbul, Antalya ve Mersin

Geçtiğimiz yıl gibi bu sene de talebin gerilemesine rağmen yabancılara konut satışları devam ediyor. Bu sene içerisinde satışların düşük olmasına rağmen İstanbul birinci, Antalya ikinci, Mersin üçüncü, Bursa dördüncü, Ankara ise beşinci sırada yer aldı. Özellikle Rusya'dan talebin yoğun olduğu ancak oturum izni için belirlenen ücretin yüksekliği nedeniyle alımların düşmeye devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Yoğun olarak Rusların tercih ettiği Mersin Erdemli'de de inşaat firmaları ve gayrimenkul danışmanları Akdeniz'in 321 kilometrelik sahil şeridine sahip kentin her ülke vatandaşı için cazip olduğuna dikkat çekti.



"Yabancılara oturum izni 100 bin dolar seviyesine çekilirse döviz girişi daha fazla olacaktır"

20 yıldır bölgede birçok konut yapan firmalardan Alim İnşaat'ın sahibi Sefer Alim de, ağırlıklı olarak 2+1 ve 1+1 konutlar ürettiklerini ve turizm bölgesi olduğu için talebin olduğunu söyledi.

Mersin'in özellikle Erdemli'nin tam bir yaşam alanı olduğunu belirten Alim, "Özellikle geçtiğimiz yıl sonundan itibaren yabancılarda talep azaldı. Bunun nedeni ise oturum izni için gerekli olan taşınmazların 200 bin dolara çıkması oldu. Bizler de ülkemizin kazanmasını istiyoruz. Dışarıdan ülkemize girecek olan döviz çok önemli. O yüzden yatırımların dövize dönüşmesi için bu rakamın 200 bin dolardan 100 bin dolar seviyelerine çekilmesi daha çok turistin ülkemize gelmesi demek. Bu sayede de ülkemize döviz girişi daha fazla artacaktır" dedi.

Son zamanlarda özellikle İç Anadolu ve Doğu'dan çok talep aldıklarını da aktaran Alim, bölgede birçok firmanın yeni inşaat alanlarına başladığını da sözlerine ekledi.



Tatil fiyatları yükseldi, yazlık daire satışları arttı

Gayrimenkul danışmanı Müjde Harun ise, "Geçtiğimiz yıllardan itibaren Ruslar bölgemize yoğun talep gösterdi. Halen talepler devam ediyor ama oturum iznine bağlı rakamın yükselmesi bu talebi biraz geri çekti. Tatil merkezlerinde en düşük konaklama fiyatlarının 80 ile 200 bin TL arasında değişmesi nedeniyle bölgemize yurt içinden yazlık satılık dairelere talebi arttırdı. Burada talepler 1+1 ve 2+1 daireler yönünde. Burada insanlar konut alarak hem yatırım yapmış oluyor, hem de kendilerine vakit ayıracak özel yazlıklarına kavuşuyor" diye konuştu.

Mersin genelinde sahile yakın noktalardaki yazlık dairelerden 1+1'lerin 1 milyon 500 bin ile 2 milyon arasında, 2+1 dairelerin ise 2 ile 3 milyon lira arasında satıldığı belirtildi.