Eraslan'ı telefonla arayan kişi, hesabına kart promosyon aidatının ödeneceğini ancak bir hata sonucu paranın oğluna ait hesaba yanlışlıkla gönderildiğini söyledi. Bu durumda paniğe kapılan Eraslan, oğlunu kaldırarak hesabı kontrol etti. Oğlunun hesabında beklenmedik bir şekilde 86 bin TL bulundu. Dolandırıcı, hatayı düzeltmek için paranın banka havuzuna gönderilmesi gerektiğini belirtti.

Erkek ve annesi, verilen IBAN numarasına üç kez para transferi yaptı. Ancak daha sonra başka bir numaradan tekrar arandılar ve bu kez hesabından kredi çekildiği, ek hesap limitinin yükseltildiği belirtildi. Eraslan ve oğlu, yaşadıkları şaşkınlıkla hemen polis karakoluna başvurdukları ve savcılığa suç duyurusunda bulundukları bilgisini verdiler.

Eraslan, "Hesabımda gördüğüm miktar karşısında ne yapacağımı şaşırdım. Oğlumun bankası beni arayarak şüpheli para hareketliliğinden bahsetti. Telefon kapandıktan sonra şubem arayarak hesabımda işlem yapıldığını bildirdi. O anda dünyam başıma yıkıldı" dedi.

Karakola başvurdukları sırada, Siber Suçlar'a yönlendirilen Şükran Eraslan, dolandırıcılıkla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve o günden itibaren hayatlarının altüst olduğunu belirtti.