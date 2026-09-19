Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında evinde Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar ((İlk yarı)
20. dakikada Jesus Ramirez'in vuruşunda kaleci Victor meşin yuvarlağı kurtardı.
30. dakikada Ivan Cedric'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Marcos Felipe meşin yuvarlağı çıkardı.
34. dakikada Fredy'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jesus Ramirez'in vuruşunda kaleci Victor meşin yuvarlağı kurtardı.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Alper Akarsu, Yusuf Susuz, Selim Şenöz
Çorum FK: Marcos Felipe, Gökhan Sazdağı, Serdar Saatçı, Hrvoje Smolcic, Andrei Borza, Ylber Ramadani, Fredy, Cengiz Ünder, Diomande, Alexandros Kyziridis, Jesus Ramirez
Yedekler: Çağlar Söyüncü, Berat Özdemir, Alexandre Penetra, Youssoufa Moukoko, Arda Şengül, Emircan Gürlük, Erhan Erentürk, Gökhan Gürpüz, Ermin Mahmic, Ahmed Ildız
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Ruan, Fernandes, Hwang Ui-jo, Ivan Cedric
Yedekler: Bedirhan Özyurt, İbrahim Kaya, Enes Keskin, Omar Ben Ali, Hagi, Meschack, Arda Usluoğlu, Mert Furkan, İzzet Çelik, Yusuf Özdemir
Teknik Direktör: Joao Pereira
Sarı kartlar: Cengiz Ünder, Serdar Saatçı (Çorum FK)