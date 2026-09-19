Borsa İstanbul’da pay hareketliliği: Geri alımlar ve ortak işlemleri dikkat çekti

Borsa şirketlerinden peş peşe duyurular: Halka arz, yatırım ve finansman gündemi

Rum tarihçiden İsrail eleştirisi: "Kıbrıs’ta ikinci bir İsrail oluşturacaklar"

Borsa 14 Eylül haftasına neden düşüşle başladı? İşte kritik başlıklar!

Katılım finansının duayen ismi Osman Akyüz vefat etti

Bunlar da ilginizi çekebilir

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 şüpheli için tutuklama talebi

Fon soruşturmasında flaş gelişme: Serdar Turhan ve Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı

Yedekler: Bedirhan Özyurt, İbrahim Kaya, Enes Keskin, Omar Ben Ali, Hagi, Meschack, Arda Usluoğlu, Mert Furkan, İzzet Çelik, Yusuf Özdemir

Cizreli vücut geliştirme sporcusu, 18 yaşında Türkiye 5'incisi oldu

30. dakikada Ivan Cedric'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Marcos Felipe meşin yuvarlağı çıkardı.

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında evinde Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.