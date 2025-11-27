VakıfBank, uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu bir kez daha teyit ederek, 29 ülkeden 55 bankanın katılımıyla 618 milyon dolar ve 252,2 milyon Euro olmak üzere iki dilimden oluşan toplam 900 milyon ABD doları üzerinde sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin etti. 367 gün vadeli kredinin maliyeti; dolar dilimi için SOFR+%1,50; Euro için Euribor+%1,25 seviyesinde gerçekleşti.

Sendikasyon işlemiyle ilgili açıklama yapan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “29 ülkeden 55 bankanın katılımıyla, üstelik son 10 yılın en yüksek katılımcı sayısına ulaşarak gerçekleştirdiğimiz bu sendikasyon işleminin Bankamızın uluslararası piyasalardaki güçlü konumu kadar Türkiye ekonomisine duyulan güvenin de çok açık bir göstergesidir. Ülkemiz ve Bankamıza olan güvenin bir göstergesi olarak her yeni işlemde büyüyen bir ilgi görüyoruz. Malta, Mısır ve Polonya gibi uzun süredir sendikasyonlarımıza katılmayan ülkelerden bu işleme gelen ilgi, geniş muhabir ağımızla kurduğumuz kalıcı ve güvene dayalı ilişkilerin bir sonucudur” sözlerine şöyle devam etti:

“Sağlam bilanço yapımız, istikrarlı performansımız ve kaynak çeşitlendirmeye yönelik stratejimizle küresel yatırımcıların artan desteğini görmeye devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik temalı bu işlemi yüzde 100’ün üzerinde yenileme oranıyla tamamlamamız hem Bankamızın hem de ülkemizin geleceğine duyulan inancın güçlü bir teyididir. Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapımızda payı azalsa da sendikasyon kredileri önemli bir kaynak olmaya devam ediyor. Bugün itibarıyla sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi bakiyemiz 2 milyar dolara ulaşmış durumda. Önümüzdeki dönemde de yurt dışı kaynak temininde özellikle sürdürülebilir temalı fonlara olan ilgimizi korurken yatırımcı tabanını genişletmeye devam edeceğiz.”

15 yeni banka sendikasyona katıldı

Bu işlemle birlikte VakıfBank, son 10 yılın en yüksek katılımcı banka sayısına ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Sendikasyona 55 banka katılım sağlarken, geçen yıl kasım ayındaki sendikasyona göre 15 yeni banka bu işleme dahil oldu.

VakıfBank, 2024 ve 2025 yıllarında uluslararası fonlama tarafında oldukça aktif bir dönem geçirdi. 2025 yılının başından bu yana yurt dışı piyasalardan sağlanan yeni kaynak tutarı 12,5 milyar ABD dolarına ulaştı. Kaynak çeşitlendirme stratejisi sayesinde sendikasyon kredilerinin toplam yurt dışı fonlama içindeki payı yüzde 10’un altına geriledi. VakıfBank, yılın ikinci sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini yüzde 100’ün üzerinde yenileme oranı ile tamamlayarak toplam sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredi bakiyesini yaklaşık 2 milyar dolara çıkardı.