Ankara merkezli Bilkent Üniversitesi, geçen yıl 620 bin TL olan yıllık eğitim ücretini bu yıl yüzde 53 zamla 950 bin TL’ye çıkardı. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde ise tıp fakültesi eğitimi yüzde 55 oranında zamlandı ve 840 bin TL'den 1 milyon 302 bin TL'ye yükseldi. Üniversitenin diğer lisans bölümleri de 930 bin TL oldu.

Başkent Üniversitesi, tıp ve diş hekimliği fakültelerinde ücretleri yüzde 80’in üzerinde artırarak 1 milyon 480 bin TL’ye kadar yükseltti. Bu rakam, Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında en yüksek öğrenim ücretlerinden biri olarak dikkat çekti. Aynı üniversitenin mühendislik, psikoloji ve hukuk bölümlerinde eğitim bedeli ise 970 bin TL ile 990 bin TL arasında değişiyor.

Acıbadem Üniversitesi, geçen yıl yüzde 50 burslu öğrencilere 750 bin TL olarak uygulanan tıp fakültesi ücretini, bu yıl 1 milyon 175 bin TL’ye çıkardı. Eczacılık bölümünde ise ücret 975 bin TL olarak belirlendi.

İzmir Tınaztepe, Lokman Hekim ve TED Üniversiteleri de zam furyasından nasibini aldı. Lokman Hekim Üniversitesi tıp fakültesi ücretini yüzde 45,8 oranında artırarak 874 bin 800 TL’ye çıkardı. TED Üniversitesi’nde İngilizce öğretmenliği eğitimi 820 bin TL, mühendislik ve psikoloji bölümleri ise 920 bin TL’ye yükseldi.

Mühendislik ve hukuk bölümlerinde de dikkat çekici artışlar yaşandı. Antalya Bilim Üniversitesi, hukuk fakültesi ücretini yüzde 81 artışla 688 bin 800 TL’ye çıkarırken, MEF Üniversitesi bazı mühendislik bölümlerinde yıllık eğitimi 1 milyon TL’nin üzerine taşıdı.

Çankaya Üniversitesi de tüm bölümler için yüzde 69 zam yaparak yıllık eğitim ücretini 990 bin TL’ye kadar yükseltti.

Zam oranları burslara olan ilgiyi artırıyor

Uzmanlar, bu denli yüksek zam oranlarının öğrenci ve ailelerini burslu programlara yönlendirdiğine dikkat çekiyor. Özellikle tam burslu kontenjanların bu yıl rekor başvuru alması bekleniyor.

Eğitim uzmanlarına göre bu artışlar, yükseköğretimde fırsat eşitliği tartışmalarını da yeniden alevlendirecek.