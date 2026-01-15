Rapora göre bazı kişilerde yalnızca saç örneklerinde, bazılarında ise hem kan hem saç örneklerinde kokain, esrar ve MDMA gibi maddelerin ya da bu maddelere ait metabolitlerin tespit edildiği kaydedildi.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan kişiler şöyle sıralandı: İpek Mintaş, Serap Saylan, Rabia Yaman, Buse İskenderoğlu, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Ayhan Yüksoy ve Zohar Muhadi.

Raporda, kan ve saç örneklerinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmayan kişilerin test sonuçlarının negatif olduğu bilgisine de yer verildi.