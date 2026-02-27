Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Hava Harp Okulu Komutanlığı’nın yaptığı ihbar üzerine başlatıldı. İhbar dilekçesinde, bazı erlerin “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak” suçunu işlediğine dair tespitler bulunduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek kan, kıl ve idrar örneği verdi.

Dosyada ayrıca “uyuşturucu madde temin etme” ve “kullanımı kolaylaştırma” suçları yönünden de inceleme başlatıldığı, bu kapsamda bazı şüphelilerin gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, M.Ö., E.D.A. ve H.Y. isimli 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. H.U., M.A.D., A.Y.I., M.Ş., A.K. ve M.A.C. ise “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.