Küresel piyasalarda gözler, Donald Trump’ın Birliğin Durumu konuşmasına çevrildi. Gümrük tarifeleri ve İran ile artan gerilim başlıklarında yeni mesajlar aranırken, Trump konuşmasında ekonomik başarılarını öne çıkararak ABD’de “altın çağ” başlattıklarını savundu.

Bölge Endekslerinde Rekorlar

Japonya hariç Asya-Pasifik borsalarını takip eden MSCI endeksi yüzde 1,57 yükseldi.

Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,41 artışla yeni zirveyi test etti.

Güney Kore’de KOSPI endeksi yüzde 2,32 prim yaparak 6.000 puanı aşarak tarihi rekor kırdı.

KOSPI’de yıl başından bu yana yükseliş yüzde 44’e ulaştı. Bu performansta özellikle yarı iletken sektöründeki güçlü ralli belirleyici oldu.

Çip Devlerinde Çarpıcı Yükseliş

Hafıza çiplerinde küresel arz sıkışıklığı ve AI talebindeki patlama, sektör hisselerini yukarı taşıdı.

Samsung Electronics

SK Hynix

Her iki şirketin hisseleri Ekim ayından bu yana yaklaşık iki katına çıktı. Küresel AI lideri Nvidia ise yarın ABD piyasaları kapandıktan sonra dördüncü çeyrek bilançosunu açıklayacak. Nvidia’nın sonuçları, küresel teknoloji hisselerinin yönü açısından kritik önem taşıyor.

Japonya’da Faiz Belirsizliği

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin Japonya Merkez Bankası’na faiz artırımlarında temkinli olunması yönünde mesaj verdiği iddiaları, para politikasına ilişkin soru işaretlerini artırdı. Bu durum yen cephesinde dalgalanmalara neden olurken, yatırımcıların risk iştahını da etkiliyor.

ABD Tahvilleri ve Değerli Metaller

ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 4,039’a, 30 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 4,6933’e yükseldi.

Değerli metallerde ise:

Altın 5.138,49 dolar seviyesinde yatay seyretti.

Gümüş yüzde 0,4 düşüşle 86,96 dolara geriledi.

AI Beklentileri Yeniden Güçleniyor

San Francisco merkezli yapay zekâ şirketi Anthropic’in kurumsal müşterilere yönelik 10 yeni araç tanıtması, AI yatırımlarının kârlılığına ilişkin beklentileri yeniden canlandırdı. Son haftalarda yoğun sermaye harcamalarının kısa vadede getirisi olmayacağı endişesiyle sert satışlar yaşayan AI bağlantılı hisseler, bu gelişmeyle toparlanma sinyali verdi.

Küresel piyasalarda ana tema ise değişmedi: Yapay zekâ yatırımları, faiz politikaları ve jeopolitik riskler yatırımcıların yön arayışında belirleyici olmaya devam ediyor. Asya’daki güçlü yükseliş, risk iştahının yeniden canlandığına işaret ederken, gözler şimdi ABD’den gelecek veri ve bilanço akışına çevrilmiş durumda.