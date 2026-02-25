Hisse bazlı hareketlerin öne çıktığı bu haftada yön konusunda kararsız seyir devam ediyor. Bankacılık endeksi %0,29 artış kaydederken, sanayi endeksi %0,88 düşüşle günü tamamladı.

Ekonomik takvimde bugün Euro Bölgesi verileri öne çıkıyor. Almanya’da 4. çeyrek GSYİH, çeyreklik %0,30 ve yıllık %0,40 artış göstererek bölge ekonomisinde zayıf da olsa toparlanma sinyali verdi. Euro Bölgesi’nde Ocak ayı yıllık TÜFE %1,70 seviyesinde gerçekleşirken, aylık TÜFE %-0,50 düşüş kaydetti. Çekirdek TÜFE yıllık %2,20 ile fiyat baskılarının tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor. Avrupa Merkez Bankası’nın bugün yapılacak politika toplantısı da yatırımcıların gündeminde olacak.

Yurtiçinde önemli bir makro veri bulunmazken, ABD tarafında veri akışı sakin. Küresel piyasalarda ise ABD vadeli endeksleri pozitif bir görünüm sergiliyor; Dow vadeli %0,31, S&P 500 vadeli %0,66 artıda seyrediyor. Asya piyasalarında genel olarak alıcılı bir tablo hakim. Nikkei endeksi %2,64 yükselirken, Hang Seng %0,96, Shanghai %0,99 ve Sensex %0,74 primli işlem gördü.

Emtia piyasalarında Brent petrol 71 dolar seviyesinin hemen üzerinde 71,03 dolar civarında hafif satıcılı seyrediyor. Ons altın ise 5.199 dolar seviyesinde ve %1,28 artıda işlem görüyor.

Teknik görünümde ise 14.000 seviyesi kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Endeksin bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ilk etapta 14.600 seviyesine doğru hareket potansiyeli bulunuyor. Buna karşın 14.000 seviyesinin altında bir kapanış kısa vadeli görünümü bozabilir ve satış baskısının yeniden artmasına zemin hazırlayabilir.