Küresel yatırımcıların yakından takip ettiği MSCI, Kiler Holding (KLRHO) hisselerinin küresel standart endeksine eklenmesi kararını iptal etti. Şirket, bundan böyle MSCI Turkey Small Cap Index (Small Cap) bünyesinde kalmaya devam edecek.

MSCI’den yapılan açıklamada, “Piyasa katılımcılarından, Kiler Holding’in halka açık pay oranına ilişkin belirsizlikler hakkında gelen geri bildirimler doğrultusunda MSCI, Şubat 2026 Endeks Gözden Geçirmesi kapsamında daha önce önerilen üst segment geçişini uygulamayacaktır” denildi.

Kurum ayrıca, söz konusu hissenin halka açıklık oranına ilişkin detaylı analizlerin sürdürüleceğini ve gerekmesi durumunda yatırımcılara yeni bilgilendirme yapılacağını kaydetti. MSCI, Kiler Holding hisselerinin yabancı yatırımcılara açıklık durumunu dikkate alan FIF çarpanını 0,25 olarak belirlediğini ve şirketin düşük piyasa değerine sahip small cap listesinde tutulmaya devam edeceğini belirtti.

KAP verilerine göre, Kiler Holding’in fiili dolaşımdaki pay oranı şu anda yaklaşık %21 seviyesinde bulunuyor.