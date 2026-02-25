Edinilen bilgilere göre operasyon, mali suçların takibi kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda gerçekleştirildi. Soruşturma sürecinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile koordineli hareket edilirken, Avrupa ülkeleriyle uluslararası iş birliği sağlandı. Çalışmaların, Europol üyesi ülkelerle eş zamanlı bilgi paylaşımıyla yürütüldüğü öğrenildi.

Operasyon kapsamında şüphelilere ait olduğu değerlendirilen çok sayıda mal varlığına el konuldu. Bu çerçevede:

135 taşınmaz,

47 motorlu araç,

1 ticari araç plakası,

42 şirket ortaklık payı

hakkında el koyma kararı uygulandı.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve uluslararası bağlantıların detaylı şekilde incelendiğini bildirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.