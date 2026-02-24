Edinilen bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ’ın Türkiye’deki yapılanmasına ve olası faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Savcılık talimatıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen kişilere yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen şüphelilerin, sosyal medya kanalları aracılığıyla örgüt propagandası yaptığı ve örgütle iltisaklı faaliyetler yürüttüğü öne sürüldü. Bunun üzerine bu sabah İstanbul genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekât polislerinin de destek verdiği baskınlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda cep telefonları, bilgisayarlar, harici bellekler ve USB’ler başta olmak üzere çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere TEM Şube Müdürlüğü’ne götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.