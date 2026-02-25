Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, BIST 100 endeksindeki düşüşün eşik değer olan eksi %2’yi aşması nedeniyle uygulamanın başlatıldığı belirtildi. Buna göre, Pay Piyasası’nda açığa satışa konu olan işlem sıralarında seans sonuna kadar yukarı adım kuralı geçerli olacak.

Günün negatif seyrinde teknik seviyeler öne çıkıyor. 14.000 psikolojik desteğinin kırılmasıyla hızlanan satışlar, özellikle finansal kiralama ve faktoring sektörlerinde sert bir şekilde hissedildi. Analistler, endeksin 13.738 puan seviyesindeki kritik desteğinin takip edildiğini ifade ediyor.

Sektörel bazda ise Faktoring ve Halka Arz endeksleri en fazla kayıp yaşayan alanlar oldu. Saat 15:08 verilerine göre, BIST Faktoring endeksi %8,17, Halka Arz endeksi %3,62, Madencilik endeksi %3,18 ve Holding & Yatırım endeksi %3,17 değer kaybetti.

Olumlu tarafta ise güçlü bilançosuyla ASELSAN ve 3 Mart’ta dava tarihi netleşen Halkbank hisseleri sınırlı pozitif seyir izledi. Bankacılık, iletişim, savunma ve gıda sektörleri diğer alanlara kıyasla daha sınırlı düşüş kaydetti.

Analistler, yarın Cenevre’de yapılacak ABD–İran müzakerelerinin jeopolitik riskleri artırma potansiyeline dikkat çekiyor. Ayrıca, MSCI endeksinden çıkarılan Kiler Holding’in yüksek endeks ağırlığı nedeniyle hisse üzerindeki satış baskısının BIST 100 üzerinde olumsuz etkisi gözlemleniyor.

Teknik seviyeler açısından endeksin önemli destek noktaları 13.934,37, 13.817,90 ve 13.738,00 olarak öne çıkarken, olası toparlanmada direnç seviyeleri 14.130,10, 14.209,00 ve 14.325,00 puan civarında bulunuyor.