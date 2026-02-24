Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi bünyesinde işe alım yapılacağı vaadiyle vatandaşlardan para talep edildiği yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin, mağdurları kamu kurumlarında işe yerleştireceklerini söyleyerek toplam 250 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart ve bilgisayar ele geçirilerek incelemeye alındı.

“Nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.