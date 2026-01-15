Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların eğitimde fırsat eşitliğine erişimini sağlamak ve sosyal açıdan desteklenmelerini güçlendirmek amacıyla ocak ayına ilişkin SED ödemelerinin tamamlandığını açıkladı.

Bakan Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini belirterek, farklı ihtiyaçları gözeten sosyal destek modellerini hayata geçirdiklerini ifade etti. Çocukların aile ortamında büyümesinin toplumsal değerlerin korunması açısından kritik bir rol oynadığını vurgulayan Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sayesinde çocukların ailelerinin yanında ve kendi sosyal çevreleri içerisinde desteklendiğini kaydetti.

Çocukların sağlıklı, eğitimli ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Göktaş, “Ocak ayına ilişkin 1 milyar 767 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini hesaplara yatırdık” dedi.

Öte yandan Bakan Göktaş, ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme ile birlikte SED ödemelerinin ortalama 9 bin 723 liraya yükseldiğini belirterek, artışlı ödemelerin şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.