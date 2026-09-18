Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu yıl 4'üncü kez düzenlenecek Kamu Spor Oyunları kapsamında istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, 24 kamu kurumunun temsilcileri katıldı. Vali Yardımcısı Yakup Güney'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Kamu Spor Oyunları'nın planlama ve organizasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Kamu kurumları arasında iş birliğini güçlendirmek, çalışanların sportif faaliyetlere katılımını artırmak ve sporu geniş kitlelere yaymak amacıyla düzenlenen Kamu Spor Oyunları'nın, tüm katılımcılara başarı ve keyifli mücadeleler getirmesini diliyoruz' denildi.