Operasyon, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Sabah erken saatlerde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, “uyuşturucu madde kullanma ve temin etme” suçlamaları kapsamında önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Uzun süredir teknik ve fiziki takibin sürdüğü soruşturma dosyasında, bazı sosyal medya fenomenleri ve sanat dünyasından isimlerin de yer aldığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında komedyen Hasan Can Kaya, Reynmen ismiyle tanınan Yusuf Aktaş, rap müzik sanatçısı Emirhan Çakal ile birlikte Döndü Şahin, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk ve Sıla Dündar’ın bulunduğu bildirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere ve soruşturma kapsamında delil niteliği taşıdığı değerlendirilen çeşitli unsurlara el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

Yetkililerden konuyla ilgili resmi açıklamaların ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.