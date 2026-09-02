Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Erdil ve Muhtarlık İşleri Müdürü Zehra Yücel, mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarlar Derneğinde yapılan toplantıda mahallelerin ihtiyaçları değerlendirildi.

Muhtarlarla bir araya gelen Başkan Yardımcısı Tarık Erdil, Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Dayı ve muhtarlara teşekkür etti. Burhaniye Belediyesinden yapılan açıklamada, 'Belediye Başkan Yardımcımız Tarık Erdil ve Muhtarlık İşleri Müdürümüz Zehra Yüce, Burhaniye Muhtarlar Derneği'nde muhtarlarımızla bir araya geldi. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını ve hemşehrilerimizin taleplerini değerlendirdiğimiz buluşmada, muhtarlarımızın görüş ve önerilerini dinledik. Hemşehrilerimiz ile belediyemiz arasında önemli bir köprü olan muhtarlarımızla iletişim ve iş birliği içinde, ortak akıl anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nazik ev sahipliği için Burhaniye Muhtarlar Derneği Başkanımız Hasan Dayı'ya ve tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz' sözlerine yer verildi.