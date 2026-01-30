Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, uygulanan tıbbi tedavinin olumlu sonuç verdiğini belirterek, Özkan’ın hastaneye ilk yatışında karaciğer yetmezliği skoru olarak bilinen MELD değerinin 22 olduğunu, tedavi sürecinde bu değerin 14’e düşürüldüğünü söyledi. Prof. Yaprak, bu iyileşmenin ameliyat riskini önemli ölçüde azalttığını ifade etti.

Set Arkadaşı Donör Oldu

Tedaviyle eş zamanlı yürütülen canlı donör arayışının da sonuçlandığını açıklayan Prof. Dr. Yaprak, donörün Özkan’ın eski bir set arkadaşı olduğunu duyurdu. Daha önce birlikte bir dizide çalışan kameraman Salih Kıvırcık’ın, yapılan tetkiklerde anatomik olarak uygun bulunduğu ve etik kuruldan onay aldığı belirtildi.

“Yasal Süreçler Tamamlandı”

Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık ise, donör ve alıcı için gerekli tüm yasal onayların tamamlandığını belirterek, “Hem Ufuk Özkan hem de donörümüz Salih Kıvırcık ile birlikte başarılı bir operasyon için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ameliyat için artık gün sayıyoruz” dedi.